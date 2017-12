El waterpolo rosarino, bien arriba: Provincial subcampeón, GER tercero

Se terminó el Sudamericano de waterpolo Rosario 2017 y los dos representantes de la ciudad acabaron en el podio: Provincial, que cayó en la final ante Botafogo de Brasil, culminó segundo, mientras que GER (club organizador) se quedó con el tercer puesto.



Provincial, dirigido por Gabriel Martino, disputó una excelente final y estuvo cerca de dar el golpe ante los brasileños, que se impusieron por 14 a 13. Por su parte, GER fue tercero tras vencer a Suterh por 9 a 4.



Ganó el favorito

Botafogo de Brasil era el favorito y terminó confirmando esos pronósticos previos. Pero no sin sufrir. Porque Provin se plantó de igual a igual y se quedó a las puertas del batacazo.

La mínima diferencia final refleja claramente lo que fue el partido definitorio. Desde el mismo arranque Provincial dejó en claro que su intención no era ser el parteneire de la final. Ignacio Echenique se encargó de abrir el marcador a los 55’’ de juego. Ese indicio se mantuvo a lo largo de un muy cerrado primer parcial que finalizó 2-2, pero que tuvo dos veces arriba a los rosarinos arriba con otro tanto del propio Echenique.

El segundo parcial fue a pura emoción, alternándose el mando en el marcador a puro gol. A los 30’’ Botafogo tomó por primera vez el mando del marcador, pero fueron los de Martino los que llegaron al entretiempo largo arriba 8-7. Tomás Echenique, el MVP del torneo, se cargó el equipo al hombro y anotó tres tantos en esos ocho minutos. También señalaron Federico Zuljan, Boris Levak y Franco Demarchi.

Tras el descanso y el frenesí del segundo cuarto, afloró la experiencia brasileña que dejó en cero a Provincial para dar vuelta el resultado y, con el parcial de 2-0, ponerse arriba 9-8, resultado con el que entró al cuarto definitorio.

En el último parcial, recién al minuto y medio se movió el marcador. Y fueron los locales quienes por intermedio de Guido Martino igualaron las acciones. Para esa altura, Botafogo ya tenía claro que no sería un trámite quedarse con el partido. Pero como todo gran equipo, mostró lo mejor en el momento más caliente.



Tres tantos en fila para adelantarse 12-9 y lograr a poco del final una diferencia que hasta allí no había existido en el encuentro. Provincial tuvo su chance de achicar, pero no pudo capitalizarlo. Igual, no bajó los brazos y siguió luchando hasta la chicharra final: logró acortar distancias con dos tantos seguidos sobre el cierre y terminó cayendo apenas por un gol.



En ese cuarto, Ignacio Echenique marcó en tres ocasiones (terminó como goleador del partido con cinco tantos) y Tadeo Petrocelli el restante.

La final y el título quedó para Botafogo, pero nadie podrá sacarle a Provincial el orgullo de lo realizado.

La medalla de bronce fue para Gimnasia

La antesala de la definición quedó para el organizador Gimnasia que construyó poco a poco una clara victoria ante Suterh para lograr el tercer lugar. Con parciales de 3-2, 1-0, 2-1 y 3-1, el conjunto de Bruno Testa selló el 9 a 4 final que le permitió subirse al podio.

Tomás Galimberti, Mauro Faccendini y Cesar Díaz Colodrero en el primer cuarto; Tomás Bulgheroni en el segundo; Tomás Galimberti y Juan Montane en el tercero y Tomás Bulgheroni, Iván Carabantes y Cesar Díaz Colodrero en el cuarto, anotaron los tantos del Mens Sana.



Tomás Echenique, MVP del torneo

El sudamericano de waterpolo también tuvo sus premios individuales, premiación que se realizó antes de la entrega de medallas. Allí el “Tanque” Tomás Echenique fue elegido como el mejor jugador del torneo.



Actualmente jugando en Italia (se sumó a Provincial para el torneo), partido a partido demostró su categoría por la que fue elegido como el MVP del campeonato.



En tanto William Ribeiro do Nacimiento de Botafogo fue distinguido como el mejor arquero, mientras que el goleador fue Carlos Cammasio de Moreno.