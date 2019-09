Diego Maradona desembarcó este domingo en La Plata y por la tarde se realizó la presentación oficial como nuevo entrenador de Gimnasia en una práctica abierta para socios en el estadio del Bosque, previa a una conferencia de prensa que brindó para cientos de medios de todo el mundo en un hotel de la capital bonaerense.

Más de veinte mil personas le dieron una cálida y emocionante bienvenida al Diez en su retorno al fútbol argentino como director técnico del Lobo.

En su primeras palabras, Maradona, fiel a su estilo, envió un mensaje motivacional para el plantel y los hinchas y hasta se plegó a los cánticos contra el clásico rival, Estudiantes de La Plata.

"Quiero ser respetuoso... como no lo son ellos", expresó el capitán y ex DT del seleccionado argentino antes de la explosión del cántico "el que no salta, es un inglés", que alude al presidente del club pincharrata, Juan Sebastián Verón.

"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas y mis hijos. El corazón sentía que se me iba a revantar y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo. Hoy me sentí en el cielo", expresó Diego, de nuevo emocionado, en al conferencia posterior.

La elección de Gimnasia y el sí de Diego desataron una verdadera revolución en la ciudad y el club logró su primer objetivo, que tal como dijo el presidente Gabriel Pellegrino fue conseguir "algo más que un entrenador, un golpe de efecto, alguien que contagiara optimismo".

El directivo, arquitecto de la vuelta del Diez al banco de suplentes de un club argentino después de 24 años, cerró su llegada el jueves en el primer cara a cara con el astro, después de haber mantenido reuniones con el abogado Matías Morla y luego con el representante Christian Bragarnik.

El contrato de Maradona con Gimnasia se extenderá hasta el final de la temporada 2019/2020 con una cláusula de salida en diciembre. El astro estará acompañado por Sebastián Méndez como su colaborador principal; Ángel González como ayudante de campo y el profesor Hernán Castex como preparador físico.

Concluida la práctica Maradona se trasladó a un hotel céntrico de La Plata para brindar una conferencia ante los medios locales, del país y del mundo que ya están acreditados.

Maradona debutará como técnico el domingo 15 de septiembre en el Bosque ante Racing Club a las 11 de la mañana, aunque hay gestiones para trasladar el partido a horas de la tarde.