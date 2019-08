La determinación del plantel de Central de no concentrar para el partido del sábado pasado contra Patronato de Paraná, sigue generando repercusiones. Este martes, luego de la práctica en Arroyo Seco, habló el arquero y capitán del equipo, Jeremías Ledesma, quien respondió con cierto fastidio sobre este tema. “En Europa hace 30 años que no concentran, no somos nenes que vamos a salir de joda”, disparó. Y sobre el conflicto en sí por los premios de la Copa Libertadores, apuntó que “la relación con los dirigentes es fluida, más allá de que sea buena o mala”.

Antes de empezar a responder preguntas, Ledesma intentó darle un corte al polémico tema: “Ayer hubo una reunión con (el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio) Marchi donde los dirigentes y nosotros llegamos a un acuerdo que esperamos que se cumpla y nada más”, estableció.

“El ánimo es excelente, se vio en el campo de juego. Se vio un Central que hace tiempo que no jugaba tan bien. El primer tiempo fue avasallante y en el segundo nos caímos un poco, por eso nos fuimos amargados”, destacó el portero canalla.

Haciendo esfuerzos por hablar solo de lo deportivo, Ledesma comentó que “el partido del domingo con Colón es muy importante. Como lo fue el partido contra Patronato y como lo va a ser el clásico con Newell's”.

Pero no pudo evitar que el conflicto con los directivos por el retraso en el pago de los premio volviera a la conferencia de prensa: “Discusiones hay en todos los laburos; la relación es fluida, hay diálogo, más allá de que sea buena o mala, siempre hablamos”, dijo.

“Marchi quiso venir, estamos agradecidos por su presencia. Fue un mediador”, remarcó luego. Y después añadió: “Confiamos en que la dirigencia va a cumplir; si uno empeña la palabra, calculo que se debe cumplir”.

Ledesma consideró que esta situación tensa “no va a llegar a una sanción con quita de puntos. Nosotros estamos muy enfocados en el juego y si jugamos como lo hicimos en el primer tiempo contra Patronato, nos va a ir bien”.

“Yo no vi el malestar de la gente el sábado; los hinchas llenaron la cancha, nos empujaron todo el tiempo y nos despidieron muy bien”, retrucó el arquero.

Y luego habló con fastidio: “Estamos haciendo un mundo de algo cuando en Europa hace 30 años que no se concentra; nosotros no somos nenes que vamos a andar de joda ni nada por el estilo. Nos alimentamos bien, descansamos con nuestra familia como lo hacemos en la semana y nada más”.

“Nos fuimos con bronca porque Central jugó muy bien y no se pudo; el fútbol tiene esas cosas. Ahora se vienen dos partidos de los que se dice que valen 6 puntos”, cerró.