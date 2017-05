En el medio del conflicto, Osella define la formación ante el Rojo

En el medio de los proyectiles verbales entre la dirigencia y el plantel, y como testigo privilegiado del otro foco entre la CD y los empleados, el técnico Diego Osella define por estas horas la formación con la que recibirá (este próximo domingo a las 20.15) a Independiente, con arbitraje de Fernando Espinoza. Si bien se especuló con la posible salida de Joel Amoroso de la alineación, ya que en el entretiempo del juego con Huracán fue reemplazado por Jacobo Mansilla, en la práctica de fútbol el conductor del plantel ratificó al número 20 entre los titulares. De esta forma, el equipo no tendría retoques y saldría con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco. Este viernes se espera la conferencia de prensa del DT, que seguramente confirmará la escuadra titular. Y entregará definiciones esperadas sobre el presente institucional de la Lepra.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo