Uno de los representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados, Gerardo González, aseguró en Zapping Sport que al mediar entre jugadores y dirigentes de Rosario Central encontró "respeto de las dos partes y buen ambiente" y cree que, si la CD cumple lo pactado, "este conflicto los va a unir".

"Hubo respeto de las dos partes. Encontramos un plantel muy unido y un buen ambiente. Buenas intenciones de las dos partes. Y creo que esto va a unir, si se cumple con lo pactado de la parte dirigencial, y retomarán la relación que tenían antes", dijo González en Radio 2.

El representante de los jugadores remarcó que el gremio no tuvo injerencia en la decisión de no concentra: "Es una decisión exclusiva de los jugadores. Si hay una consulta, nosotros desde el gremio les decimos qué pensamos. Pero si no consultan no. La decisión tomada por el plantel siempre va a estar respaldada: si a ellos les pareció bien, nosotros acompañamos".

Los jugadores canallas se unieron en la protesta.



"El tema sueldo esta ordenado, ahora les abonarán julio, pero todo lo que sean remuneraciones de deuda por fuera del salario, documentadas y que el jugador recurra al gremio, todo es reclamable. No sólo lo que es salario", dijo acerca del origen del reclamo, premios adeudados por la participación en la Copa Libertadores.

Finalmente, González descartó que esto pueda derivar en quita de puntos de parte de la organización de Superliga: "A mi entender, por lo que analizo, no habrá quita de puntos porque son premios de la Copa Libertadores, no es salario".

"Hay un compromiso de pago, un acuerdo para el que las dos partes colaboraron. Vamos a seguir paso a paso, monitoreando cómo sigue todo", concluyó.