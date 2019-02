Ex jugador de Newell's dejará el fútbol para tratarse de una enfermedad

Ignacio Cuffaro, ex jugador de las divisiones inferiores de Newell's, contó a través de su cuenta de Twitter que deberá alejarse de las canchas para realizar un tratamiento por un cáncer.

Cuffaro, que actualmente se desempeña en el Drava Ptuj, de la segunda división de Eslovenia, tuiteó: "Hoy me toca parar la pelota y hacerle frente a la peor enfermedad que existe, no me importa... te voy a ganar y me verás volver".

Hoy me toca parar la pelota y hacerle frente a la peor enfermedad que existe, no me importa... te voy a ganar y me verás volver ����⚽️ — Ignacio Cuffaro ������⚫️ (@ICuffaro) 17 de febrero de 2019

El volante tiene 22 años y fue campeón con la reserva rojinegra en 2016.