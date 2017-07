Felices los dos: Brian Sarmiento y Figueroa la rompen con hit de Maluma

En el video queda claro que los volantes creativos se entienden, ¿podrán replicarlo dentro del campo de juego? Por lo pronto, Brian ya aclaró que divertirse en su tiempo libre no altera en nada su profesionalismo y explicó su filosofía de vida en una entrevista con Telenoche.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo