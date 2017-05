Fernández será operado el miércoles en Buenos Aires

Paolo Montero recibió una pésima noticia para iniciar la semana previa al juego del domingo venidero ante San Lorenzo: perderá a José Luis Fernández prácticamente por todo 2017. Es que según informó el club en su sitio web oficial, el volante zurdo será finalmente operado de su lesión ligamentaria, lo que le demandará una recuperación de aproximadamente seis meses. De acuerdo al informe del médico del plantel profesional, el doctor Marcos Diez (Mat. Nº 20759), "se intentó realizar tratamiento no quirúrgico" de la lesión parcial ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero el mismo tuvo "evolución insatisfactoria". Fernández, que presentaba un antecedente de esa lesión en el mismo lugar, no exhibió "estabilidad articular secuelar satisfactoria" y por ende se decidió enviarlo al quirófano para lograr una "reparación del ligamento cruzado anterior". La operación se llevará a cabo este miércoles en horas de la mañana y estará a cargo del doctor Jorge Batista en la ciudad de Buenos Aires.

