Fertoli: "La quita de puntos nos shockeó y te llena de impotencia"

Héctor Fertoli se despachó con un golazo ante River, con el que el equipo de Llop selló una victoria tan necesaria como esperada. Pero horas después, la AFA difundió la decisión de quitarle tres puntos a Newell's por cuestiones administrativas y fue como si la Lepra hubiera perdido en el Monumental.



"Nos shockeó un poco esa quita de puntos", admitió el Rayo en Zapping Sport. "Nos golpea, nos da impotencia, porque lo que hacés dentro de la cancha es feo que te lo arrebaten por escritorio. Pero las cosas se manejan así", agregó.



Según Fertoli, "esto nos hace replantearnos el hecho de entrenar el doble para seguir sumando más puntos y revertir la situación en la que estamos en la tabla".



Sobre el éxito ante los de Gallardo, aceptó: "Hacía mucha falta, más de visitante porque no se nos venía dando, no podíamos convertir. Y hacía de 2014 que no revertíamos un partido. Es un envión anímico muy importante".

Acerca del presente personal, el oriundo de El Trébol comentó: "De entrada el cuerpo técnico me transmitió confianza, me hicieron sentir titular. Pero en las primeras fechas no me terminé de acomodar, no me sentí cómodo y por ahí inconscientemente me relajé".



"Me tocó salir y traté de cambiar varias cosas de la alimentación. Ahora me vengo sintiendo mejor desde hace un mes. Hablé con el nutricionista para comer mejor: era medio desordenado y traté de ordenarme con las comidas y el gimnasio", añadió.



El festejo medido en el gol



"Fue una corrida dura, pero el convertir sentí una sensación de tranquilidad dentro mío. Me salió eso, de mandar besos al cielo para mi viejo, mi abuelo y Dios. Me tranquilicé y no grité, pero no por algo en especial", dijo Fertoli.

"Traté de anticiparle y meterle el cuerpo encima a Ponzio para que no pudiera tocarme. Y salió redonda la definición", agregó.

Sobre el peso del gol en su autoestima, respondió: "En lo personal, me genera confianza. Pero lo más importante es el grupo, porque dimos una muestra de carácter importante ante un gran rival, revirtiendo el resultado".