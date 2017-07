Freire se acerca a Central: define Argentinos Juniors

Rosario Central sigue pujando por lograr quedarse con los servicios de una de las figuras de Argentinos Juniors, ganador de la B Nacional: su capitán, el defensor central Nicolás Freire, por quien hubo avances significativos en las últimas horas. La dirigencia canalla va por dos lados: por uno, ya tiene acordados con el futbolista los términos de su vinculación, que sería por cuatro años sin cláusula de salida; por otro, con la Comisión Directiva del Bicho, que no hará sencilla la salida de uno de sus máximos referentes. Los de La Paternal son los dueños de una mitad del pase (la otra pertenece a la CAI de Comodoro Rivadavia) y el primer ofrecimiento auriazul no convenció. Pero para estas horas, desde Arroyito preparan una nueva oferta para tratar de acercarse a lo que pretenden en Buenos Aires. El defensor tiene 23 años y nació en Santa Lucía, San Juan, donde se inició en las inferiores de Alianza. De pequeño, se mudó junto a su familia a Mendoza, provincia en la que jugó para Villa Atuel y Bowen.

