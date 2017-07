Godoy Cruz tiene la palabra por Danilo Ortiz

Newell's busca zaguero y el nombre que encabeza la nómina es el de Danilo Ortiz, defensor central de Godoy Cruz de Mendoza, por quien la dirigencia gestiona la posibilidad de traerlo a préstamo. Ortiz cumple 25 años este 28 de julio y está en el Tomba por segunda vez en su carrera. El nuevo DT del conjunto mendocino es el uruguayo Mauricio Larriera, que será clave en la resolución de la posible llegada del asunceño al Parque: Si el conductor del Expreso acepta su salida, la dirigencia de esa entidad analizará la oferta leprosa por el jugador, con el que tienen tres años más de contrato y son dueños de la mitad de su ficha (la otra parte es de Cerro Porteño). A favor de Newell's juega el hecho de que Llop ya le comentó a su representante, Pedro Aldavez, que lo tendrá muy en cuenta en el armado del once inicial. Esto, que no le aseguraría el flamante entrenador de Godoy Cruz, sería clave para torcer la balanza. La carrera de Ortiz se inició en Cerro Porteño, donde debutó de la mano de Leo Astrada en 2011. Jugó a préstamo en Palermo de Italia, tuvo un primer paso por el Tomba, regresó a Cerro Porteño y tuvo un paso fugaz por Racing Club antes de su vuelta a la tierra del sol y el buen vino.

