Hincha enojado armó un video para los jugadores que no conocen a Batistuta

Gabriel Batistuta está en boca del mundo futbolero por estas horas. El goleador argentino histórico contó en un medio que pasó por el vestuario de Argentina en el partido de eliminatorias con Chile y “la mitad no me dio ni bola”, como si no lo hubieran reconocido.

“Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver. Me hubiese gustado que me saludaran, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían. Ellos no fueron ayudados por los dirigentes que tuvimos hasta hace poco. No veo a ningún campeón del mundo dando vueltas ni hay un reconocimiento. Nadie sabe lo que se hizo porque nadie se los cuenta", agregó en una entrevista con TyC Sports.

Ante esta declaración, un hincha se molestó tanto con los indiferentes jugadores del seleccionado que decidió armar un video casero regañando a los futbolistas que estuvieron en ese camarín.