Hugo Sánchez no quiere a Martino en la selección de México: "No es bienvenido"

Uno de los más importantes jugadores de la historia del fútbol de México, el ex goleador del Real Madrid Hugo Sánchez, cuestionó la contratación de Gerardo Tata Martino como director técnico de la selección de su país. “Para mí, no es bienvenido”, dijo.

"Como persona y profesional, mis respetos. Bienvenido al fútbol mexicano si dirige a un equipo. Pero, para mi, no es bienvenido a la selección nacional porque tiene que ser dirigida por un mexicano. Lo he dicho y lo seguiré defendiendo”, sostuvo el ex delantero.

Y agregó: “Si queremos conseguir cosas importantes tenemos que copiar a España, Italia, Brasil, Argentina, países que futbolísticamente están en el top. Yo no conozco a un entrenador argentino que haya dirigido en Brasil o un brasileño en Uruguay”.