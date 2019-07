Lucas Gamba es el delantero por afuera que interesa en Rosario Central. Pero la gestión no es sencilla ya que Huracán, club dueño de su pase, se mantiene firme en su intención de obtener 3 millones de dólares por el cien por cien del pase y no aceptar un préstamo.

El periodista Federico Botto (AM 970 Radio Génesis) explicó la situación en Zapping Sport: "Préstamo seguro no va a haber. Si hay, es una venta. Huracán pretende 3 millones de dólares por el 100% del pase. Y Nadur (presidente de Huracán) no es fácil en las negociaciones: se está por ir del club y va a tratar de dejarlo ordenado".

Gamba tiene 31 años, una edad avanzada para una compra onerosa.



"El jugador se quiere quedar, firmó un contrato por cuatro años. Venía la Copa Libertadores y todos pensaban que podría tener una venta importante al exterior. Pero este mal semestre le quitó esa posibilidad. Gamba quiere quedarse, aunque si hay un club que hace una buena oferta se puede ir", añadió.

Acerca de la necesidad del club quemero, Botto dijo: "Huracán acaba de vender a Alderete, el ex Cerro Porteño y Gimnasia de La Plata. Hoy también necesita vender, pero no se va a desprender fácilmente de un jugador tan importante como Gamba, que encima no tiene un reemplazo directo en el equipo", cerró.

La intención de Diego Cocca es sumar un delantero más para competir con Maximiliano Lovera en el puesto de atacante por afuera, ya que entre Sebastián Ribas y Claudio Riaño cubrirán el de centrodelantero que dejó vacante, por este semestre, el lesionado Fernando Zampedri.