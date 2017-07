Juventus declaró "intransferible" a Paulo Dybala

El futbolista argentino Paulo Dybala es intransferible para la Juventus de Italia por más ofertas que le lleguen al club turines, según lo anunció hoy el gerente de la entidad peninsular Beppe Marotta.



"Dybala no será venidido por ningún valor, nosotros ya hemos rechazado varias ofertas por él y creemos que se quedará en Juventus todo el tiempo que quiera y mientras sea feliz", dijo Marotta en Tuttosport.



Por su parte, el mismo Dybala ratificó los dichos de Marotta al expresar "Me siento feliz en el Juventus, estoy muy bien y entrenando duro para la próxima temporada"



Dybala, quien no jugó en primera división en Argentina ya que lo hizo en Instituto de Córdoba en la Primera B Nacional en la temporada 2011/2012, llegó a Italia para jugar en Palermo en donde estuvo en 2015 cuando la Juventus lo contrató pagando 32.000.000 de euros.