La confesión de Pavón sobre Messi que terminó con final feliz

El delantero de Boca, Cristian Pavón, está viviendo un presente de ensueño. Campeón con el Xeneize y ahora puntero cómodo de la Superliga, el cordobés se ganó una chance en la selección de Jorge Sampaoli. Y en el amistoso contra Rusia aprovechó los minutos que tuvo en cancha para participar de manera decisiva en el gol de la victoria. Pero el atacante tenía algo para decir de su relación con Lionel Messi.

"Me pongo nervioso cuando Messi me saluda, ni siquiera me animo a pedirle una foto", había confesado Pavón antes del partido en Moscú.

Lo cierto es que Messi y Pavón terminaron a los abrazos luego de armar la jugada que derivó en el gol del Kun Agüero.

Seguro que el delantero de Boca guardará para siempre la imagen del abrazo con el crack rosarino.