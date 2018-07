La deuda de Central Córdoba con Cuffaro: “Ni me atienden el teléfono”

Central Córdoba tuvo un año interesante desde lo futbolístico, donde hasta último momento peleó el ascenso a la Primera B Metropolitana con un buen equipo que armó el DT Ariel Cuffaro Russo, que contó con jugadores de mucha experiencia como fueron los casos del flaco Ledesma, el arquero Ojeda y el Chelito Delgado, entre otros. Los dirigentes fueron a buscar al ex entrenador canalla en un momento difícil de la institución, con problemas económicos y muy complicado con la permanencia. Ariel aceptó el desafío, se comprometió y estuvo a un paso de lograr el objetivo. En el momento que lo fueron a buscar la comunicación con los dirigentes era fluida pero hoy, que le deben dinero, no le atienden el teléfono.

"La realidad es que no me ofrecieron renovar, se terminó la extensión del contrato y no quisieron renovarlo. Y bueno, con la euforia de que el equipo andaba bien, no me senté a charlar. Por eso estoy dolido, porque no me dieron muchas explicaciones, no me dijeron nada, no me atienden el teléfono, eso molesta", expresó el ex DT charrúa.

–¿Te quedaron debiendo?

–Sí, me quedaron debiendo cuatro meses, a mí y a todo el cuerpo técnico, con sueldos que son de empleados de comercio, no son sueldos altos. Podrían llamarme para ver cómo arreglar, para ponernos de acuerdo... si hay predisposición todo se resuelve.

–¿Sentís bronca por la situación?

–Siento tristeza, duele, porque mantengo buena relación. Si no hay dinero, no hay, pero podrían atender, nos sentamos a hablar y se resuelve. Yo no tengo problemas para hablar e intentar buscar para todas las partes la mejor solución posible, yo entiendo cómo está el club, uno lo quiere pero también hay gente que trabajó y necesita cobrar el sueldo adeudado.

–Vas a buscar la mejor solución posible pero, ¿iría mas allá, a lo legal?

–No, no. Por supuesto que voy a intentar comunicarme, jamás le haría juicio al club, uno lo quiere, se siente parte también y no se me ocurriría llegar a eso, seguramente con las nuevas autoridades del club voy a llegar a un acuerdo, claro que primero me tendrían atender el teléfono. Tengo mucho afecto por el club, creo que lo he ayudado pero tampoco quiero regalarle el dinero. El dinero no se regala, o en todo caso se regala a quien uno quiere.