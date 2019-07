Lo de Federico Lértora a Newell's ya es más que una novela: es un verdadero culebrón. Y cuando todo parecía indicar que se iba a inclinar hacia Colón de Santa Fe, apareció un tercero que torció la balanza para el lado leproso. A esta hora, entonces, el volante de Belgrano tiene un pie y medio en Newell's.

Es que el representante del futbolista, Cristian Bragarnik, decidió comprar una mitad del pase del jugador y allanarle el camino a la Lepra, que adquirirá la otra mitad. La cercanía del apoderado del volante con la dirigencia ñubelista fue la clave para que mediara en la negociación.

La portada del diario santafesino Litoral.



Tanto la prensa cordobesa como la santafesina aseguraban que había acuerdo entre Belgrano y Colón y que el arribo del ex Ferro al Sabalero era cuestión de horas (faltaba la negociación del contrato). Pero esto pateó el tablero y propicia el arribo de Lértora al Parque.

Colón tenía pensado ofrecerle un contrato por tres años. “No tengo confirmación de nada de parte de la directiva y hasta que la directiva no me diga que puedo contar con tal o cual jugador, no opino porque están en otro club”, había dicho al mediodía del martes Pablo Lavallén, DT de Colón.

Cristian Bragarnik, el representante de Lértora.



Federico Lértora, de 29 años, jugó en Ferro, Godoy Cruz y Arsenal y en Belgrano disputó 26 partidos y convirtió tres goles. Será el quinto refuerzo, además de los defensores Santiago Gentiletti y Cristian Lema, el delantero Lucas Albertengo y el arquero Ramiro Macagno.