La selección sub 20 se mide este domingo ante Ecuador

Con respecto a la probable alineación titular para intentar conseguir el segundo triunfo consecutivo de la ronda final, Ubeda podría repetir el mismo once inicial que se impuso en la fecha pasada ante los "cafeteros".

Para medirse ante el país anfitrión, el entrenador del combinado nacional, Claudio Ubeda, no podrá contar con el mediocampista Tomás Belmonte, ya que deberá cumplir una fecha más de suspensión (no pudo estar ante Colombia), según informó la Conmebol, debido a la expulsión sufrida ante Uruguay.

Una hipotética victoria ante Ecuador dejaría al séxtuple campeón mundial de la categoría a un paso de conseguir uno de los cuatro boletos para el Mundial, mientras que en caso de rescatar un empate o sufrir una derrota obligaría a Argentina a tener que vencer en los encuentros venideros para no depender de nadie.

El seleccionado argentino Sub 20 enfrentará este domingo al local Ecuador en busca de un triunfo que lo posicione cerca de conseguir uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría de Corea del Sur, en un partido de la tercera jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano.

