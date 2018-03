Las duras críticas de Angelici al plantel de Boca tras la derrota

La derrota de Boca en la final de la Supercopa Argentina ante River por 2 a 0 en Mendoza dejó secuelas. El presidente del club, Daniel Angelici, criticó duramente al plantel este viernes cuando visitó el entrenamiento del equipo que se prepara para enfrentar a Atlético de Tucumán por la fecha 21ª de la Superliga, donde es cómodo puntero.

Según informaron en TyC Sports, Angelici advirtió a los futbolistas que no le va a "temblar el pulso" si tiene que "echar a alguien". "No vine ayer porque si venía, no sé quiénes quedaban en el plantel", agregó.

"No pueden jugar así, algunos parecían que estaban jugando un partido de verano. ¿No se dieron cuenta que estaban jugando una final?", fue otra de las frases expresadas por el presidente xeneize.

"Quedaron en la historia negra del club. Boca no puede dar esa imagen", remarcó.

Boca es puntero de la Superliga con 46 puntos acumulados en 20 fechas disputadas. El próximo domingo visitarán a Atlético de Tucumán a las 17.45.