Las opiniones de Batistuta, Sorin y otros jugadores en las redes

Después de que la selección argentina empatara 1 a 1 en el debut del Mundial ante Islandia, varios ex jugadores y otros que no que fueron considerados para ir a Rusia opinaron en sus redes sociales.

Unas ganas de pisarla y encarar — riki centurion 22 (@rickcenturion) 16 de junio de 2018

El Villero el hdp lo que ustedes quieran la prensa , vamos por los octavos — riki centurion 22 (@rickcenturion) 16 de junio de 2018

En medio del partido, Ricardo Centurión, volante de Racing que integró la lista de 35 pero no fue incluido en la de 23, tuiteó: “Unas ganas de pisarla y encarar”. Más tarde, cuando su publicación tuvo repercusión, agregó “El villero, lo que ustedes quieran, vamos por los octavos”.

Hay que seguir trabajando es duro el camino. Me gustaría ver jugadas de ataque con una idea definida y no depender de la iniciativa individual. Armar juego en equipo. Fuerza, cuentan con mi apoyo !!!⚽️⚽️ — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 16 de junio de 2018

“Hay que seguir trabajando. Es duro el camino. Me gustaría ver jugadas de ataque con una idea definida y no depender de la iniciativa individual. Armar juego en equipo. ¡Fuerza, cuenta con mi apoyo!”, escribió el ex goleador argentino Gabriel Batistuta.

Es verdad, pero siempre esperamos más de la selección en un Mundial es normal. A mejorar y ojalá ganar con Croacia — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) 16 de junio de 2018

Por su parte, el ex lateral izquierdo de la selección argentina Juan Pablo Sorin manifestó que “siempre” se espera “más de la selección en un Mundial, es normal”. “A mejorar y ojalá ganar con Croacia”, señaló.

“Era el partido más duro del grupo #VamosArgentina”, opinó el ex atacante leproso Ignacio Scocco.