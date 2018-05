Leal: “Tengo ganas de seguir muchos años más acá”

Los hinchas de Newell's esperan el partido de este jueves (21.15) ante Atlético Paranaense con una doble expectativa: saber si el equipo es capaz de revertir el duro 0-3 que se trajo de Brasil para avanzar en la Copa Sudamericana y si será o no el último partido de Luis Leal en la Lepra. Para develar la última incógnita habrá que esperar un tiempo más allá de esta semana pero el delantero manifestó su voluntad de “seguir muchos años más”.

“Desde que me fui de Portugal, nunca pasé mucho más de un año entero en un club. Acá me sentí siempre muy cómodo, tengo ganas de seguir muchos años más”, expresó la Pantera este martes, en contacto con Radio 2.

“Qué va a pasar en un futuro próximo no tengo idea, hay voluntad de mi parte y del club pero influyen muchos factores por encima de mí”, aclaró Leal en el programa Zapping Sport, para no crear en el hincha una ilusión que después no pueda sostenerse.

“Estoy cada vez más adaptado y enchufado”. (FotoBaires)

Por lo pronto, dijo, finalizada la presente temporada regresará a Lisboa para reencontrarse con su familia y aprovechar unos días de vacaciones mientras aguarda la definición de su contrato, que con Newell's –préstamo con opción– se vence el mes próximo.

En ese sentido, dijo que su representante es quien se encarga de las negociaciones. “Pedro Aldave no me pasa mucha información porque quiere que me concentre en mi trabajo pero hay clubes que lo llamaron a él y otros que me llamaron a mí directamente”, reconoció.

Mejor físicamente

En otro orden, el centroatacante dijo que ya se siente “mejor y sin dolor” por la fibrosis muscular que lo alejó de las canchas en los últimos partidos ya me siento mejor.

Llevó tranquilidad y dijo que en la victoria del fin de semana ante Defensa y Justicia pidió el cambio sólo “por un calambre”. Y en lo futbolístico, aseguró que se siente “cada vez más adaptado y enchufado”.