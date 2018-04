Leo Fernández confirmó los 11 y habló del audio filtrado

Leonardo Fernández habló en conferencia de prensa este jueves en Arroyo Seco. Allí confirmó los once que visitarán a Defensa y Justicia el sábado a las 13.15, con Ortigoza y Lovera de titulares y con la salida de Camacho y Zampedri. En total, serán cuatro cambios. El DT también se refirió al audio que se filtró luego de su reunión con los dirigentes después de la derrota ante Racing.

"Ledesma, Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Gil, Ortigoza, Pereyra, Carrizo, Lovera y Ruben", confirmó Leo. Las variantes son los ingresos de Ortigoza, Lovera, Joaquín Pereyra y Carrizo por Camacho, Maxi González, José Luis Fernández y Zampedri.

"Con el ingreso de Néstor (Ortigoza) me parece que lo mejor era armar un mediocampo para estar más juntos, para tener mejor tenencia de pelota y llegar en mejor forma al arco rival", fundamentó. "Hacemos hincapié en tener la pelota, cuidarla más y que el equipo esté más junto a la hora de recuperarla", amplió.

Después consideró: "Nosotros debemos revertir no tan solo los resultados, sino también la imagen que tenemos que dar como equipo: mostrar otra funcionamiento, otra forma, otra idea y estamos abocados a eso".

"Tenemos que tratar de armar un equipo con mucha gente en tres cuartos de cancha para hacer una buena tenencia de pelota y a partir de ahí, tratar de lastimar al rival y llegar con muchas posibilidades", explicó el entrenador.

El audio

En otro importante tramo de la conferencia, el conductor canalla se refirió al audio de WhatsApp que se filtró después de las reuniones de los dirigentes para tratar la continuidad del cuerpo técnico que él encabeza: “En cuanto al audio no fue a los colaboradores, fue a un grupo de amigos. Fue en un ámbito privado, por eso me lo guardo”, dijo.

Luego comentó que “la relación con los dirigentes es buena, siempre la misma. Discutimos, pero nunca en el aspecto personal, siempre con el afán de mejorar a Central”.

Indicó que “no me da lo mismo porque toma una trascendencia que no debió tener”. Y añadió: “Creo que no se hizo con mala intención, lo pasaron y ya está, aunque me preocupa que se conozca algo que se dice en el ámbito privado”.

“Lo que me molesta más es lo que les puede llegar a mis padres, a mi pareja, a mis hijas, que ven muchas cosas que se dicen en las redes sociales”, confió después.

“Nunca me afecta una discusión en el armado del equipo. No mezclo las cosas”, terminó.