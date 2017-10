Llop: "Fue nuestro peor partido"

Juan Manuel Llop aceptó que se fue "preocupado" del estadio Amalfitani porque su equipo jugó "el peor partido" del campeonato. Y lo adjudicó a que no exhibieron señales de "rebeldía ni agresividad para salir a ganar".



"No jugamos con esa decisión de poder ganarlo. Hay que tratar de mostrar síntomas de rebeldía en esta adversidad", dijo el Chocho en conferencia de prensa.



Para el DT, "fue el peor partido porque generamos apenas dos situaciones de gol: un remate de afuera, alguna aproximación de pelota parada, pero el rival nos ganó bien. Si jugábamos como lo veníamos haciendo, podríamos habernos llevado algo".



"El primer tiempo fue muy flojo y Vélez llegó el gol de algo que teníamos previsto, la diagonal de Vargas con Romero atrás. Ellos juegan así, pero no estuvimos como en el otro partido", narró.



De todos modos, destacó que tuvieron un buen inicio de complemento: "Con Figueroa y Cabrera arrancamos bien, tuvimos más agresividad, pero después volvimos a caernos. Fue un partido muy de segundas pelotas, y en ese movimiento perdimos varias".



"Me preocupa que no jugamos convencidos de que lo podíamos ganar. Nos faltó decisión, agresividad futbolística. Yo espero encontrar síntomas de rebeldía dentro de la adversidad. El equipo tuvo un mal rendimiento y hay que revertirlo", concluyó.