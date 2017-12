Llop confirmó el debut del catamarqueño Varela en el clásico

Juan Manuel Llop terminó con el misterio: el domingo a las 17, en el clásico de la ciudad en cancha de Central, hará debutar al juvenil Joaquín Varela por el suspendido Nehuén Paz en la defensa. El otro cambio también será en la última línea, con el retorno de José San Román por el pibe Nadalín“Hemos trabajado para estar felices el domingo a las 7 de la tarde”, tiró el Chocho, confiado.

“Las dos variantes van a ser San Román en lugar de Nadalín y Varela por Nehuén Paz”, confirmó el DT de Newell’s este viernes en la conferencia de prensa.

También adelantó que Sarmiento jugará desde el arranque a pesar de la dolencia muscular que no lo dejó entrenar con normalidad: “A Brian lo cuidamos durante toda la semana, fuimos charlando con los médicos, pero llega muy bien al clásico”, aseguró.

“El debut de Varela es por la confianza que le tenemos y porque no quise desarmar lo que está funcionando bien en el mediocampo”, describió el Chocho.

Y dijo que lo habló mucho en la semana: “No soy de cargarlo de conceptos a los jugadores que debutan, sólo hay que generarle tranquilidad y confianza. Si le hablás demasiado, lo sobrecargás. El hecho de darle la titularidad ya es una confianza absoluta”.

“Estamos bien, hemos hecho muy buenos partidos, ojalá no fuera el final del torneo porque venimos en levantada”, afirmó el conductor leproso.

Sobre el posible desarrollo, opinó que “va a ser un partido complicado, de fricción, de muchas pelotas divididas, el que prevalezca en esas situaciones creo que se puede imponer para hacer valer la técnica individual”.

“Hay que intentar jugarlo, la actitud ya está asegurada y más en este tipo de partidos”, añadió.

Y consideró que “la pelota detenida puede ser un elemento importante. Ellos tiene buenos ejecutantes y cabeceadores, pero nosotros también hemos lastimado en ese aspecto”.

Llop no tuvo reparos en reconocer que “Central tiene muy buen plantel, tanto en nombres como en calidad”.

Y se molestó cuando le preguntaron si este partido puede condicionar su continuidad: “Hace varias fechas que me preguntan lo mismo y ya no tengo respuestas. El equipo está jugando bien, debutan muchos chicos, estamos en levantada; la verdad que no sé porqué me preguntan eso”, contestó.

Retroceder el tiempo

El Chocho se entusiasmó cuando le preguntaron por el banderazo: “Muy lindo, muy contagioso, muy emocionante. Es un eslabón más como para hacer un gran partido el domingo”, confió.

“Me parece que es un episodio muy positivo, hay que tomarlo de la mejor manera, no como un elemento de presión”, agregó.

Y concluyó: “Por momentos me hubiera gustado retroceder el tiempo 25 años para estar en el lugar que estaban ayer los chicos”.