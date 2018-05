Los Jaguares aplastaron a los Bulls de Sudáfrica

La selección argentina Los Jaguares alcanzó este sábado a la noche su quinta victoria consecutiva al derrotar categóricamente a los Bulls de Sudáfrica por 54 a 24, en un cotejo jugado en el estadio de Vélez por la 14° fecha del torneo Súper Rugby, que agrupa a franquicias del hemisferio Sur y organiza la Sanzaar.

El equipo conducido por Mario Ledesma, en su mejor producción de la temporada, consiguió un punto bonus ofensivo al marcar siete conquistas, ocupa el segundo lugar de la Conferencia África y mantiene intactas las posibilidades de avanzar por primera vez a los cuartos de final del certamen.

La Conferencia la encabeza Lions con 36 puntos y detrás se encolumnan Los Jaguares 29, Sharks 28, y Bulls y Stormers 24.

El encuentro, arbitrado por el local Federico Anselmi, tuvo un resultado parcial de 20 a 10 para Los Jaguares al final del primer tiempo.

La franquicia argentina sumó con el triunfo de esta noche su quinto éxito consecutivo en el Super Rugby, ya que hace dos semanas finalizó una histórica gira por Oceanía en forma invicta, al vencer en sus cuatro presentaciones a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20), y a los neocelandeses de Rebels (25-22) y Chiefs (23-19).

Los siete tries del conjunto argentino fueron conquistados esta noche por Bautista Delguy en dos ocasiones, Nicolás Sánchez, Marcos Kremer, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli, en tanto que Sánchez sumó tres penales y cinco conversiones.

Los Jaguares, en una espectacular labor en la parte complementaria, fueron imparables y alcanzaron su mejor producción en el certamen al quebrar la defensa sudafricana en siete oportunidades.

El equipo argentino mantuvo la pelota, ganó el contacto en las formaciones fijas y se llevó por delante a uno de los principales protagonistas del torneo, que no encontró la manera de frenar la ola ofensiva de los locales.

La presión de los Jaguares fue contundente. El equipo además ha mejorado sensiblemente en el esquema de juego y ya es uno de los protagonistas más destacados del certamen.

Los Jaguares han revertido su imagen y su nivel: de perder ampliamente frente a sus rivales han pasado a ser uno de los poderosos en el torneo.

En la primera parte, los argentinos fueron precisos y oportunos para aprovechar las pocas posibilidades de ataque y marcaron dos tries. Y en el complemento desarrolló un juego arrasador para llevarse la holgada victoria.

El próximo viernes 25 de mayo Los Jaguares chocarán con los Sharks de Sudáfrica, en un encuentro fundamental para el futuro. Y tras un receso de uin mes, jugarán el 30 de junio con los Stormers del mismo país, ambos encuentros en el estadio de Vélez Sarsfield.

La franquicia argentina reúne siete triunfos y cinco derrotas en el certamen.

Los Jaguares y los Bulls se habían enfrentado en dos oportunidades: en el 2016 los argentinos ganaron (29-11) y un año más tarde la franquicia sudafricana se quedo con la victoria (26-13).

Los Bulls se consagraron campeones del torneo Super Rugby en las ediciones 2007, 2009 y 2010

Los resultados registrados hoy fueron: Hurricanes 38- Reds 34, Sunwolves 26- Stormers 23, Blues 24- Crusaders 32, Warathas 41-Highlanders 12, Sharks 28- Chiefs 24 y Lions 42-Brumbies 24.



Síntesis



Los Jaguares: Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de La Fuente y Delguy; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Tomás Lezana (capitán); Tomás Lavanini y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Creevy y Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Leonardo Senatore, Martín Landajo, Bautista Ezcurra, Juan Cruz Mallía.



Bulls: Warrick Gelant; Travis Ismaiel, Jesse Kriel, Handre Pollard (capitán) y John-Ben Kotze; Manie Libbok e Ivan van Zyl; Marco van Staden, Thembelani Bholi y Roelof Smit; Rudolph Snyman y Jason Jenkins; Conraad van Vuuren, Adriaan Strauss y Trevor Nyakane.

Entrenador: John Mitchell.

Ingresaron: Jaco Visagie, Nqobisizwe Mxoli, Frans van Wyk, Hendre Stassen, Nicholas de Jager, Andre Warner, John Jackson, Divan Rossouw.



Tantos en el primer tiempo: 7' try Sánchez convertido por el mismo (J), 7' try Gelant convertido por Pollard (B), 13' penal Sánchez (J), 18' penal Sánchez (J), 36' penal Pollard (B) y 40' try Delguy convertido por Sánchez (J). Resultado parcial: Los Jaguares 20- Bulls 10.

Tantos en el segundo tiempo: 5' penal Sánchez (J) y 7' try Kremer convertido por Sánchez (J), 14' try Delguy convertido por Sánchez (J), 21' try Orlando (J), 29' try De Jager convertido por Libbok (B), 33' try Cancelliere (J) 37' try Wagner y 39' try Boffelli convertido por Sánchez (J). Resultado final :

Amonestado en el segundo tiempo: 36' Mallia (J).

Arbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Vélez Sarsfield.