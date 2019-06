Todos los años, el Mundial juvenil reúne a los 12 mejores seleccionados de rugby con jugadores menores de 20 años. Para 2019, World Rugby eligió a Argentina, que designó a las ciudades de Santa Fe y Rosario como sedes oficiales. El resultado, hasta el momento, son estadios llenos cuando juegan Los Pumitas y mucho más concurridos que otros años en el resto de los partidos.



Este miércoles a las 13, Los Pumitas jugarán su tercera fecha que, en caso de ganar, le permitirá acceder a las semifinales. Hasta ahora acumulan un triunfo sobre Fiji y una derrota con Gales. No será una tarea sencilla: enfrente estará Francia, que salió campeona de la categoría en 2018. Se espera un estadio lleno, como ya pasó en los partidos anteriores. Las entradas se consiguen a través de www.ticketek.com.ar.



Pese a la multitud, el Mundial brilla por un clima distendido, con la presencia de familiares de los jugadores, de jóvenes de escuelas o clubes de rugby de la zona y pequeñas delegaciones de otros países. El miércoles en el palco oficial, Los Pumas de todas las épocas se estarán reuniendo para darle su apoyo a los juveniles; además, especialmente para ellos habrá un reconocimiento en el salón vip del Hipódromo del Parque Independencia una hora antes del kick off. Más de 30 confirmaron su presencia.



También estará Mario Ledesma, Head Coach, de Los Pumas, acompañado de sus entrenadores asistentes Martín Gaitán y Nicolás Fernández Miranda. Su presencia no es casualidad: en los últimos años, Los Pumitas se acostumbraron a nutrir al seleccionado nacional. Algunos ejemplos son Pablo Matera (que llegó después de los Mundiales juveniles de 2012 y 2013), Emiliano Boffelli, (2013, 2014 y 2015), Marcos Kremer y Bautista Delguy (2016 y 2017), Mayco Vivas (2017 y 2018) y Lucio Sordoni (2018).



Desde el staff del equipo insisten en que el Mundial es una etapa más de la formación de los juveniles, que trabajan desde hace meses con especialistas y para que, entre otras cosas, la localía sea un factor positivo para los chicos y no de presión.



"Que World Rugby nos haya designado como sede es resultado del trabajo a largo plazo y la consideración que tienen hoy de Argentina. Más allá del lógico deseo de que le vaya bien a nuestro seleccionado, destacamos que cada jornada se vive como una fiesta y que representa la unión de todo el rugby argentino porque, al fin y al cabo, habla del desarrollo del deporte en el país", dijo Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby.



Equipo confirmado



El head coach, José Pellicena, definió la formación del equipo que presentará tres cambios respecto al que iniciara la jornada el sábado en las instalaciones del CRAI.



Thomas Gallo reemplazará en la primera línea a Francisco Minervino, Juan Cruz Pérez Rachel ingresará por Jerónimo Gómez Vara y Gerónimo Prisciantelli entrará por el lesionado Santiago Chocobares.



Por su parte, Francisco Jorge y Mariano Muntaner, que se sumaron por las bajas de Chocobares y Ramiro Gurovich, estarán como suplentes. Por otra parte el apertura de Hindú Club, Joaquin de la Vega Mendía estará disponible para la esta fecha, considerando que el Comité Disciplinario desestimó la citación que recibiera y decidió no sancionarlo con tarjeta roja.



1- Thomas Gallo, 2- Pablo Dimcheff, 3- Francisco Coria, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Juan Cruz Pérez Rachel, 7- Juan Martín González, 8- Bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García, 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Mateo Carreras, 12- Gerónimo Prisciantelli, 13- Juan Pablo Castro (C), 14- Rodrigo Isgro, 15- Ignacio Mendy.



Relevos: 16- Francisco Minervino, 17- Mariano Muntaner, 18- Francisco Calandra, 19- Estanislao Carullo, 20- Agustín Toth, 21- Ramiro Tallone, 22- Jerónimo Gómez Vara, 23- Federico Parnas, 24- Joaquín Pellandini, 25- Nicolás Roger, 26- Francisco Jorge, 27- Tomás Acosta Pimentel, 28- Marcos Moneta.



Otros dos encuentros decisivos



Además de Los Pumitas, en el flamante estadio del Hipódromo se enfrentarán Georgia vs. Escocia (10:30) y Sudáfrica vs. Nueva Zelanda (15:30 hs).

En tanto, la etapa definitoria será los dias lunes 17 y sábado 22 de junio en Old Resian y en el propio Parque Independencia.