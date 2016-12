"Mansilla está cerca de Newell's, pero con Caire aún no hablamos"

Finalmente, comentó la situación generada por el reclamo judicial de Luis Advíncula: "Su continuidad está cerrada, no podemos hacer absolutamente nada. Ni ahí. Es imposible mantenerlo. El tema del reclamo es cuestión del juez. Esa operación fue rechazada por el juez en su oportunidad. Cuando llegó la carta documento, se la remitimos al juzgado. El club no queda coprometido porque el juez se expedirá al respecto".

Esta lesión provocó que ahora la dirigencia haya cambiado la consideración de Eugenio Isnaldo, cuyo representante estaba haciendo fuerza para sacarlo del club: "El mapa de Isnaldo cambió totalmente por la lesión de Tévez. Probablemente pase a ser un jugador de primer recambio en el equipo. No lo vamos a liberar porque probablemente le necesitemos. La idea es tenerlo hasta junio, pese a que a mitad de año se le termina el contrato".

La fractura en un dedo del pie de Mauricio Tévez abriría la chance de solicitar un tercer cupo para reforzar el equipo. Pero Menchón afirmó que no barajan esa alternativa todavía: "Hasta este momento no está pensado pedir un tercer cupo. Nos arreglaríamos con lo que tenemos debido a nuestra situación económica".

En cambio, "con Maximiliano Caire, de Vélez, todavía no puedo decir lo mismo porque no iniciamos ninguna conversación. Sí te digo que los dos están en el proyecto del técnico. Y de darse, ambos vendrían a préstamo".

