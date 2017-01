Mansilla puso la firma, pero un jugador leproso pegó el portazo

La mala para Osella es que Mauro Matos le confirmó al técnico que no seguirá en Newell's. Es un dolor de cabeza para el entrenador, que apostaba por una buena pretemporada del centrodelantero para contarlo “como un refuerzo”, según sus palabras.

Una buena y una mala para Diego Osella. Este martes finalmente Jacobo Mansilla llegó a Rosario, pasó la revisación médica y firmó su nuevo contrato con Newell's a préstamo por un año. Pero al mismo tiempo, Mauro Matos le confirmó al entrenador rojinegro que no seguirá en el plantel.

