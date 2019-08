En Newell's todos están comprometidos con el difícil momento que le toca atravesar al equipo y a la institución en esta temporada. Pero nadie está más sustanciado con esa realidad que Maximiliano Rodríguez, el capitán, líder y referente de la Lepra. Este martes al mediodía, en conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento en Bella Vista, la Fiera habló de todo: su presente físico, futbolístico y anímico, el objetivo “en común” y el choque que se viene el sábado ante Vélez, dirigido por su ex compañero Gabriel Heinze.

“Estoy contento por lo que nos está tocando vivir con este arranque. Es algo muy bueno para nosotros haber ganado estos dos partidos de locales”, arrancó Maxi ante la primera pregunta.

Aunque luego aclaró que “esto es largo, estamos conformes pero tranquilos, hay momentos que nos vamos a ver ahí abajo y otros momentos que vamos a sacar la cabeza; la realidad se va a ver en un año”.

La Fiera comentó que “en el club se esta respirando armonía”. Luego amplió: “En lo que a mí me ocupa, estamos concentrados, unidos y confiados en el mensaje que nos da el técnico, que es muy bueno”.

Maxi advirtió que “acá no puede haber relajaciones; porque ahora se están dando los resultados, pero puede pasar que en otro momento del torneo no se den. Es fundamental mantener la tranquilidad y la concentración”.

“El primer objetivo, y lo tenemos claro, es salir de ahí abajo. Después, una cosa te puede llevar a la otra y pelear por cosas más tentadoras. Pero ahora hay que sumar, no queda otra”, insistió la Fiera.

El jugador de mayor experiencia y jerarquía del plantel leproso aclaró una vez más que “el grupo está muy bien, se está armando algo muy lindo”.

El duelo con el Gringo

El próximo sábado a las 15.30, Newell's tendrá una difícil prueba ante el Vélez de Gabriel Heinze, en el primer partido que el conjunto de Frank Kudelka disputará de vistante en este torneo: “Nos toca enfrentarnos con el Gringo Heinze, ahora cada uno en instituciones diferentes, y cada uno de nosotros va a quere ganar, eso está claro”, destacó Maxi.

Luego sentenció que “con Vélez será un partido totalmente distinto a los que nos tocó jugar de local”. Y consideró que el de Heinze “es un equipo que busca y propone, con un juego muy aceitado”.

“A pesar del rival, lo más importante es lo que hagamos nosotros. Tenemos que estar convencidos de nuestra idea”, señaló después.

En cuanto a su presente en el equipo, reflejó que “en lo personal me siento bien, pero lo que yo priorizo es que el equipo gane, en lo demás no me fijo demasiado”.

“Yo estoy bárbaro en este momento del club; veo que estamos todos alineados, convencidos y la meta es que Newell's se quede en primera división. Hoy tenemos esa idea clara y a partir de ahí se hace todo más fácil”, reforzó el capitán rojinegro.