Montero, un paso adelante: sólo faltan horas para la confirmación

La dirigencia de Rosario Central se apresta a decidir, comunicar y presentar al nuevo técnico del plantel de primera división. Y todos los caminos conducen a quien fue desde el principio el principal candidato a reemplazar a Eduardo Coudet: el uruguayo Paolo Montero. En la jornada del martes, la cúpula dirigencial centralista, encabezada por el vicepresidente Luciano Cefarati, mantuvo sendas reuniones formales con el propio Montero y con el también uruguayo Gustavo Matosas, que dejó una muy buena impresión al exponer su plan de acción en caso de ser escogido. Pero la CD auriazul también confirmó las presunciones sobre el ex Colón, al que le ven buena pasta para continuar con el legado deportivo del Chacho. Si bien no hubo acuerdo en la parte económica, en Arroyito confían en que con buena voluntad de ambas partes eso podrá ser zanjado y Montero será anunciado antes del fin de semana. Según trascendió, Paolo tendrá como asistentes al “Chengue” Richard Morales y a Juan Iraola. Y ni bien sea ungido nuevo DT, iniciará su plan para confeccionar el plantel y empezar a pulir los detalles de la pretemporada. Uno de sus objetivos principales será lograr que Teófilo Gutiérrez se mantenga en el club.

