Mundial de rugby: el grupo que le tocó a Los Pumas

Pero el grado de dificultad de Argentina no culmina con la dificultad de jugar ante dos potencias europeas ya que se le agregará América 1, que surgirá de Estados Unidos o Canadá, y el seguindo de Oceanía, que surgirá del Tres Naciones en donde actuan equipos de gran potencia física y destreza técnica como Fiji, Samoa y Tonga.

Argentina afrontará un grupo muy duro ante Inglaterra, número dos del ranking mundial y candidato al título junto a los All Blacks, y Francia, quinto en el escalafón.

Grupo C: Inglaterra, Francia, Argentina, América 1 y Oceanía 2

