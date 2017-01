Nery Domínguez jugará en un equipo argentino

Luego de la abultada derrota en el clásico con Racing (0-3) en la provincia de Salta, Independiente tendrá una buena noticia para el semestre, ya que Nery Domínguez estará -casi seguro- el jueves en el país y se convertirá en refuerzo del equipo de Ariel Holan. A última hora del lunes, Querétaro de México aceptó la propuesta hecha por la institución de Avellaneda y el ex jugador de Rosario Central será cedido a préstamo. Domínguez, de 26 años, necesitará resolver las cuestiones administrativas de su salida de la entidad mexicana y, acto seguido, formalizará su incorporación al Rojo. En principio, el jueves será el día que arribará a Buenos Aires Nery se fue del Canalla en medio de una polémica por una conversación privada con Omar Palma que se difundió a través de YouTube, en la que el volante criticaba con dureza a Eduardo Coudet y a la dirigencia centralista. El técnico Holan tendrá así su primer refuerzo para la campaña 2017. El entrenador se mostró apesadumbrado en la noche del lunes, luego de la caída en el estadio Padre Martearena, pero defendió la actitud de sus jugadores en el encuentro.

