Newell's: campaña para ayudar a ciudades afectadas por inundaciones

"Todo el país está sufriendo por las inundaciones. Este sábado, antes de entrar a la cancha, fijate que en las puertas habrá voluntarios que esperan recibir un alimento no perecedero para ayudar a cada provincia", expresó el Negro Domínguez.

A través de un video, los referentes leprosos Sebastián Domínguez y Mauro Formica pidieron a los hinchas que lleven un alimento no perecedero al estadio y se lo dejen a los voluntarios que estarán ubicados en las puertas del estadio.

Newell's dispuso para el próximo sábado, de cara al encuentro que llevará cabo ante Estudiantes de La Plata, que en los accesos al Coloso Marcelo Bielsa haya voluntarios que junten alimentos no perecederos. Se trata de una campaña solidaria a la que adhirió el club para colaborar con las localidades afectadas por las inundaciones.

