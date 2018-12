Newell's, entre el futuro DT y la llegada de Borrelli y Mateo a las inferiores

El mánager deportivo de Newell's habló este viernes en Zapping Sport (Radio 2) sobre las negociaciones por la llegada del reemplazante de De Felippe y confirmó dos incorporaciones para las inferiores. Enrique Borrelli, ayudante de Gallego en 2015, será el nuevo coordinador de divisiones inferiores y que Diego "Pomelo" Mateo dirigirá una categoría.

"Me voy a tomar 4 o 5 días para tratar de llegar a un acuerdo", dijo sobre la búsqueda del DT, y confesó que de no llegar a una resolución "estaremos en una situación complicada". No reveló detalles de las reuniones, pero sí afirmó que hay interés por todos los entrenadores nombrados, incluso Fernando Gamboa, quien correría con ventaja sobre el resto (Eduardo Domínguez, Mariano Soso).

"Borrelli va a ser una incorporación importante para las inferiores. No se si en el país hay alguien con una capacidad como la suya", dijo sobre el nuevo coordinador, quien este viernes se despidió de Argentinos Juniors "por diferencias humanas y profesionales con un dirigente importante", como así escribió en su cuenta de Twitter.

"Que se sume gente como Pomelo me pone muy contento", dijo sobre el regreso de Mateo al club, quien estará al frente a una categoría de inferiores.