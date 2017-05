Newell's otra vez de paro por el despido de tres empleados

En Newell's parece que no puede haber paz en la relación entre los directivos y los empleados. Este martes no les permitieron el ingreso al club a tres empleados de mantenimiento y los trabajadores decretaron un nuevo paro total de actividades. Los asalariados no recibieron los telegramas de despido y el delegado cree que la medida se tomó en represalia por la medida de fuerza llevada a cabo la semana pasada por falta de pago de los haberes.

Según confirmó a Rosario3.com uno de los delegados de los trabajadores de Newell's, Mauro Litrenta, “los despedidos son tres trabajadores de maestranza” de la institución del Parque Independencia. “Uno trabaja en Bella Vista y los otros dos en el Parque”, agregó.

Al trabajador del predio de la zona oeste de la ciudad no le permitieron el ingreso el sábado, mientras que los otros dos se enteraron de su despido este martes por la mañana, cuando se presentaron en la puerta de la entidad, en el Parque.

Litrenta contó que con él se comunicó el secretario de Newell's, José Menchón, y pactaron una reunión para las 13.30 para conocer los motivos de la medida.

“Suponemos que los telegramas están enviados pero que todavía no llegaron a los domicilios de los trabajadores”, indicó el delegado. Y añadió que “lo más lamentable es que tres familias quedan en la calle”.

El representante de los trabajadores apuntó que “se hizo la denuncia correspondiente” y señaló que “son empleados con una antigüedad de 8 a 15 años en el club”.

“Los motivos no los tenemos claros y vamos a esperar la reunión para ver que nos dicen, pero suponemos que es en represalia a la medida de fuerza que llevamos a cabo semanas atrás por falta de pago de los sueldos”, concluyó Litrenta.