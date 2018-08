Newell's va por el pase a octavos de final ante Defensores Unidos

Newell's iniciará un nuevo semestre de competencia este domingo, desde las 17.05, ante Defensores Unidos en Junín, donde intentará acceder a la fase de octavos de final de la Copa Argentina, hasta ahora la instancia más alta a la que accedió.

Sin los lesionados Leandro Grimi y Facundo Nadalín, la duda principal durante toda la semana fue la presencia o no de algunos de los últimos refuerzos que llegaron al Parque, como los defensores Iván Piris, Teodoro Paredes y Mariano Bíttolo.

Omar De Felippe recibió buenas noticias en las últimas horas, pero esas novedades le crearon una gran duda. El DT tiene habilitados a los refuerzos que llegaron la semana pasada, pero duda sobre utilizarlos o no.

En las últimas horas llegaron los TMS (transfers internacionales) del defensor Teodoro Paredes, el delantero Alfio Oviedo y el lateral zurdo Mariano Bíttolo.

La habilitación del lateral derecho Iván Piris era un poco más complicada porque dependía de Rayados de México, pero de todos modos De Felippe no pensaba usarlo ante el CADU porque todavía no está bien físicamente, ya que no venía haciendo pretemporada en grupo.

Por el momento, el entrenador leproso piensa en la formación que probó esta semana con: Ibañez; Luque, Callegari, Fontanini, Ferroni; Bernardello, Amoroso, Rivero, Fértoli; Figueroa, Lisandro Cabrera.

Además, Joaquín Torres y Luis Leal se están recuperando de lesiones y el técnico los quiere a todos diez puntos para el arranque de la Superliga, que será el próximo viernes a las 19 ante Vélez en Liniers.

Newell's llegó a esta instancia tras superar a Deportivo Rincón por 2 a 0 en Santa Fe. La Copa Argentina nunca fue su competencia preferida: en su mejor actuación, apenas llegó a octavos de final en la edición 2012-2013 y perdió con Talleres de Córdoba. Tiene, en su palmarés, cuatro ganados, uno empatado y cinco perdidos (quince goles a favor y trece en contra).

Por su parte, Defensores Unidos (último campeón de la Primera C) viene de dar uno de los grandes golpes de esta edición de la Copa, al dejar fuera de carrera al subcampeón de la Superliga, Godoy Cruz, al que eliminó a través de los penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos.

Será la segunda vez en esta instancia de 16avos de final: la anterior fue en la copa 2012-13, cuando eliminó en 32avos a Ferro Carril Oeste por penales, aunque luego cayó por 3-0 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El árbitro del encuentro será Jorge Baliño, secundado por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Damián Espinoza y el cuarto árbitro Lucas Comesaña.

El que pase, en octavos chocará con el vencedor de Huracán y Atlético Tucumán. Y si avanza a cuartos, podría haber clásico rosarino, siempre y cuando Central elimine a Talleres de Córdoba y luego, a Cipoletti o Almagro. De todos modos, para eso falta mucho.