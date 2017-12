Neymar, de vacaciones en Brasil, pero monitoreado por su club por GPS

El astro brasileño Neymar, delantero del Paris Saint Germain, del fútbol francés, se encuentra de vacaciones en Brasil, donde pasará las fiestas de fin de año vigilado por los dirigentes de su club a través de un sistema de GPS, informó la prensa brasileña.



El delantero tendrá que cumplir una rutina mínima de ejercicios monitoreada por el sistema satelital con el objetivo de mantenerse en correctas condiciones físicas con miras al reinicio de la pretemporada de su equipo, prevista para enero.



El futbolista brasileño, además, catalogó como "el peor momento" a la lesión sufrida en su espalda en el encuentro ante Colombia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, dolencia que lo marginó de ese torneo.



"La lesión fue el peor momento debido a la semana que pasé. Lloraba en casa. Veía a mi madre y a mi padre llorando, todo el mundo triste. Ese fue mi peor momento", declaró el delantero en una entrevista concedida junto a su ex compañero del Barcelona Gerad Piqué.



Neymar, de 25 años, sufrió la fractura de la tercera vértebra tras un duro golpe por parte del defensor colombiano Camilo Zúñiga, en la victoria por 2-1 de la verdeamerela sobre el conjunto cafetero.



"Intenté levantarme, pero me dolía mucho. Estaba loco y no podía darme vuelta", continuó Neymar en la nota emitida en el canal de youtube "The Players' Tribune".



"No sentía las piernas y entonces fui al hospital del estadio. Me acuerdo que tenía la pierna doblada y no podía estirarla", continuó el ex astro del Santos y del Barcelona.



"La mala es que es no puedes jugar más el Mundial. La buena es que cuando te recuperes podrás a volver a caminar, porque si hubiera sido dos centímetros más abajo, se acaba el fútbol para ti", concluyó el brasileño.