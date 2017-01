Ni la Bombonera ni el "interior": la selección vuelve al Monumental

El dirigente admitió que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le pidió el estadio y adelantó que el club de Núñez, atendiendo la situación crítica que atraviesa esa entidad, no le cobrará el alquiler.

El seleccionado argentino de fútbol jugará su próximo partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile en el estadio Monumental y no en La Bombonera, según dejó trascender este sábado el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo