Omar De Felippe aún no definió al reemplazante de Luis Leal

El entrenador leproso Omar De Felippe manifestó que aún no definió quién será el reemplazante de Luis Leal en la delantera, de cara al próximo partido de la Superliga ante Estudiantes en La Plata. Afirmó que no se distrae con la tabla de los promedios y que le "preocupa" la que quedará configurada para la próxima temporada.

En conferencia de prensa, el técnico expresó que el portugués será sustituido por Lisandro Cabrera o Alfio Oviedo, aunque todavía no resolvió cuál irá desde el arranque. "Oviedo es más de área, de finalizar. Choca más, es más potente. Lisandro es de aguantar, sabe jugar de espaldas. Los dos cabecean bien", explicó.

Consultado sobre su rival, el Pincharrata, opinó que "tuvo partidos intensos ante Boca e Independiente" y que será "un partido difícil de visitante". Resaltó el nivel de sus atacantes, del mediocampo y el buen juego aéreo. El encuentro se llevará a cabo el sábado a las 17.45.

No obstante, De Felippe enfatizó que el rojinegro deberá hacer un partido similar al que hizo ante Belgrano en Córdoba. "Hay que salir a disputar de igual a igual, sacarle la pelota y marcar el ritmo", añadió.

Por último, sostuvo que el cuerpo técnico y los jugadores no se "distraen" del promedio de puntos del club. "Nos preocupa la tabla del año que viene. No nos relajamos. Trabajamos día a día, pero no dejamos de ver cómo estamos ahora y qué le queda a Newell's el año que viene", finalizó.