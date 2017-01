Osella: “Trabajamos con un base de equipo que ya se conoce”

Diego Osella habló en conferencia de prensa este lunes, en el inicio de la etapa de puesta a punto futbolística de Newell's luego de las dos exigentes semanas de trabajo en Mar del Plata. Adelantó que pensando en el arranque del campeonato trabaja “con una base de equipo que todos ya conocen”, aunque planteó dudas respecto de los jugadores que llegaron y sobre quién será finalmente el reemplazante de Diego Mateo en el medio. También se refirió al trabajo del juvenil Matías Tissera y a la situación de Eugenio Isnaldo, que quedará libre en junio.

La evaluación que hemos sacado de estas dos semanas en Mar del Plata es que cumplimos el objetivo qaue nos habíamos planteado y que lo puedo hacer el grueso del plantel; salvo los inconvenientes de Quignon y Moiraghi, lo demás fue todo normal”, evaluó.

El entrenador rojinegro señaló que “ahora viene la etapa de bajar las cargas, vamos a buscar que el equipo encuentre la fase fina de velocidad en el pase, de movimientos rápidos, y eso es lo que vamos a buscar en estos amistosos”. El primer ensayo formal será este martes en Bella Vista frente a Atlético de Paraná.

Cuando le preguntaron sobre la formación que tiene en mente para el primer partido oficial frente a Defensa y Justicia -que aun no tiene fecha confirmada-, el DT respondió que “nosotros venimos trabajando con una base que la conocen todos”.

En ese sentido, advirtió que “ahora hay que ver como se recupera Moiraghi, que mañana va a hacer un rato de fútbol en el segundo equipo” y agregó que “hay que esperar las habilitaciones de San Román y Mansilla, pero no somos de hacer muchas modificaciones”.

El técnico rojinegro también comentó que “tenemos que ver si finalmente Juan Sills es el encargado de reemplazar a Mateo en la mitad de la cancha”. El otro candidato es Sebastián Prediger.

Respecto de los recién arribados José San Román y Jacobo Mansilla, el conductor de la Lepra indicó que “sumamos gente con mucha experiencia, que tiene muchas ganas de estar acá y que desde el primer día se acoplaron muy bien al grupo”.

A la hora de analizar las características de los futbolistas que se sumaron, comentó que “San Román es un lateral que pasa bien al ataque, creo que en Huracán se vio su mejor versión” y que “Mansilla es un trabajador, un jugador que pasa muy bien al ataque”.

Matías Tissera está haciendo su primera pretemporada con el plantel profesional y hoy es el segundo centrodelantero detras de Scocco, luego de la partida de Matos y la lesión de Tévez. “Ha hecho una muy buena pretemporada, lo venimos viendo desde el día que llegamos y hay que tener paciencia sobre su formación”, dijo Osella sobre el pibe de inferiores.

Y confirmó que “si los problemas económicos no se solucionan, no vamos a buscar otro delantero”.

Otro tema importante de la conferencia fue la situación de Eugenio Isnaldo, que es muy bien considerado por Osella pero algunos dirigentes se opondrían a mantenerlo en el plantel si se va a ir libre en junio: “Mientras los dirigentes no me digan nada, yo al jugador lo considero. Ha hecho una muy buena pretemporada y el deseo de él es poder participar; es algo que me excede”, sentenció el DT.

“Uno tiene que estar preparado, hoy ya empezamos a ver cosas del primer rival porque el arranque del torneo no nos puede tomar desprevenidos. Todo el mundo tiene la misma incertidumbre y desde nuestro lado no podemos agregarles más dudas a los jugadores”, terminó.