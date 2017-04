Osella cambia por obligación y para ganar batalla en el mediocampo

Diego Osella le hará retoques a la formación con la que recibirá el sábado venidero a Estudiantes, a partir de las 11 de la mañana y por la fecha 20 del torneo de primera división, en la que marchan a cinco y seis unidades del líder Boca respectivamente.



El primer cambio es obligado, ya que el defensor lateral izquierdo Nehuén Paz llegó a la quinta amarilla ante Arsenal y será sustituido por Germán Voboril, reemplazante natural del ex All Boys. Así, no debe mover a nadie de su puesto y la defensa se mantiene con sus mismos componentes.



La segunda variante radica en el mediocampo, pero todavía no está definido quién ingresará, ya que se disputan un puesto Juan Ignacio Sills y Sebastián Prediger. El que sale es Jalil Elías, ladero de Faundo Quignon en el círculo central.



El ex Olimpo fue quien entró por el juvenil a inicios del segundo tiempo en Sarandí, mientras que el Perro también tuvo acción en reemplazo de Quignon a los 20 del complemento. Entre ellos saldrá el segundo volante central. Los demás serán los mismos que vienen jugando de arranque.



La probabe alineación es: Porcnjic; San Román, Domínguez, Moiraghi, Voboril; Sills o Prediger, Quignon; Amoroso, Formica, Rodríguez; Scocco.