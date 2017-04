Osella confirmó dos cambios para recibir a Estudiantes

Como en la fecha pasada Osella se quejó del horario de las 14 en el juego ante Arsenal, ahora se esperaba algo similar ante la decisión de poner el duelo a las 11 de la mañana: “El horario no es condicionante para ninguno de los dos, vivimos entrenando en horario matutino”, minimizó el entrenador.

El técnico de la Lepra no jugó al misterio: “El equipo está definido, va a entrar Germán Voboril por Nehuén Paz y Juan Sills por Elías”. El primer cambio es obligado por las cinco amarillas de Paz y el segundo por una decisión táctica.

