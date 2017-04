Osella confirmó el equipo para visitar a Arsenal

En otro tramo del diálogo con los periodistas en Bella Vista, Osella se mostró sorprendido por el día y horario en que juega el equipo, teniendo en cuenta la posición de la tabla: "Me llamó la atención que nos pongan un sábado a las 14", precisó.

"Desde que llegamos acá nos pusimos objetivos cortos, tenemos que pensar partido a partido", afirmó el DT a la hora de llevar tranquilidad con respecto a la ilusión de los hinchas de luchar por el título, pero a la vez aseguró: "Somos un plantel que está preparado para competir, no tenemos ninguna excusa".

De esta manera, los once del Rojinegro bajo el esquema 4-2-3-1 que lo caracteriza, serán: Pocrnjic; San Román, Domínguez, Moiraghi, Paz; Elías, Quignon; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco.

Diego Osella confirmó la formación de Newell's para visitar a Arsenal este sábado a las 14. El equipo no tendrá cambios en relación al último partido, donde la Lepra venció 1 a 0 a Atlético Rafaela con gol de Maxi Rodríguez.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo