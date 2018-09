Oviedo se negó a jugar en reserva: "Vine a jugar en primera"

Alfio Oviedo quiere una chance como titular en Newell's. Es que no le está resultando sencillo mostrar todo su potencial: en los últimos dos partidos, se quedó asta afuera del banco. Desde su arribo, jugó poco y nada. Y encima, se negó a jugar en Reserva.



"Me preguntaron si tenía ganas de jugar en reserva y les dije que no porque no me parece una motivación. Si vengo de una lesión sí, para agarrar ritmo; pero vine para jugar en primera. Me sorprendió y no me gustó que me ofrecieran eso", tiró en Zapping Sport.



El Espectro admitió que a De Felippe podría no haberle gustado su respuesta: "No sé si se enojó, pude ser que sí. Me preguntaron y les dije que no. Otros tendrán otro punto de vista. Yo quiero una oportunidad en primera, para eso vine".



“No vine como un 'pendejo' (sic) a probar nada, vine a aportar lo mío”, subrayó en otro tramo de la charla. "Yo voy a poder demostrar mi potencial cuando tenga continuidad. Es difícil poder demostrar mi capacidad jugando poquito. Si tengo continuidad, será otra la historia".



Para Oviedo, "La adaptación, jugando todos los partidos, va a durar dos o tres partidos. Pero el suplente debe entrar desde el banco y es complicado, porque entrás cuando el partido está más picante. Es difícil agarrar el ritmo".



Finalmente, comentó: "Tengo ganas de arrancar titular, me siento con más confianza de poder demostrar lo que vine a hacer acá. Espero poder estar al menos entre los dieciocho. Siempre estoy trabajando al cien por cien. Me estoy poniendo bien, desde que llegué a ahora estoy encontrando mi nivel", cerró.