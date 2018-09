Pura magia: el puntazo de Federer que dejó así a su rival

Para algunos Roger Federer es el mejor tenista del mundo. Para otros no, porque no es humano y no debe ser considerado en ese ranking de mortales. Este sábado, la máquina suiza pareció darle la razón al segundo grupo con un punto increíble.

En la victoria por 6-4, 6-1 y 7-5 ante el australiano Nick Kyrgios hubo una imagen que recorrió el mundo.

En el 3-3 del tercero, con el saque de Kyrgios, metió una devolución que pareció punto pero el suizo fue a buscarla y metió un tiro imposible.

A su rival solo le quedó la sorpresa y la admiración, como todos en el estadio.

El ganador de 20 Grand Slams y 98 títulos se clasificó a octavos de final y enfrentará al australiano John Millman (55°). Se fue de la cancha ovacionado, obvio.