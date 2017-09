Que dijeron Agüero y Guardiola sobre el accidente en Holanda

El Kun Agüero habló tras haber sufrido la fractura de una de sus costillas como consecuencia del choque del taxi en el que viajaba cuando regresaba de ver un recital de Maluma em Holanda.

"El taxista no vio la curva y patinó", contó el Kun a Radio Mitre, quien dijo que contaba con cinturón de seguridad puesto al momento del impacto contra una columna de alumbrado público. "Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo, me duele mal", indicó el delantero, que se perderá los últimos dos partidos de las Eliminatorias al Mundial de Rusia contra Perú y Ecuador.

No solo Jorge Sampaoli no podrá tenerlo en cuenta, sino que también Pep Guardiola deberá resolver como reemplazarlo. El propio director técnico del Manchester City indicó que "los días libres son para disfrutarlos" y aclaró que el Kun no se salió del reglamento interno del club y le brindó su apoyo tras el accidente automovilístico.

"Soy un entrenador que no quiere entrenar a diario porque sé que los jugadores necesitan descanso, física y mentalmente", afirmó Pep, quien evitó polemizar.