Qué dijeron Osella y Montero de aquella pelea en cancha de Colón

El año pasado, cuando Newell's visitó a Colón en el Cementerio de los Elefantes con Diego Osella al frente del equipo leproso y Paolo Montero en el banco sabalero, se generó un comentado entredicho de los técnicos que finalizó con un tumulto en la manga. No fueron pocos los que afirmaron que hubo golpes de puño entre ambos y este viernes, en las conferencias de prensa que dieron en la previa del clásico rosarino, los dos se refirieron a ese episodio.

"Yo no tengo ningún problema con Osella, tuvimos una discusión, no me hizo nada. Le tengo mucho respeto", sentenció el uruguayo Montero, que en ese entonces era entrenador de Colón.

Osella fue en la misma dirección y minimizó aquel suceso: “Ya pasó, quedó ahí adentro, yo no generé nada ni tengo intenciones de generar algo. Lo tomé como un hecho aislado. No tengo ninguna intención de darle más trascendencia de la que tuvo a un hecho esporádico ahí en la manga”, aseguró.

Está claro que ambos entrenadores están muy enfocados en llevar a sus dirigidos al triunfo este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa y decidieron no gastar energías en ese incidente.