Qué dijo Mackey sobre su inesperada renuncia

El cimbronazo que generó la renuncia de Martín Mackey al cargo de director general de divisiones inferiores aún resuena en Newell's. Y mientras se tejen conjeturas acerca de las verdaderas razones de su alejamiento, la dirigencia difundió un comunicado en el que habla de "decisión consensuada".



"La renuncia responde a cuestiones estrictamente personales por parte de Mackey", dice el texto, que agrega: "Su alejamiento no afectará en ninguna forma al proyecto de divisiones inferiores y al plan estratégico que él estaba liderando, y gestionando junto a su equipo, el que seguirá en la institución con las mismas tareas".



El propio Mackey, por su parte, escribió un comunicado en el que enumeró los progresos que vivió el club desde su arribo:



"Por motivos personales he tomado la decisión de no continuar liderando este proyecto.

Haciendo un repaso de estos dos años, junto a un equipo excelente de personas y brillante profesionales me gustaría repasar:

¿Que aportamos?

Un plan estratégico que se cumple según lo propuesto.

Una organización de alta eficiencia.

Un Sistema Educativo para RRHH y jugadores de vanguardia, admirado y respetado por todos los clubes del país.

Un método de trabajo unificado para cada área.

Un lenguaje propio que unifica la comunicación y la transmisión pedagógica desde Pre décima hasta Reserva.

Un estilo de juego basado en el progreso de los jugadores, la comprensión del juego, la posesión de la pelota, el protagonismo en cualquier cancha, que exige ganar siempre, pero respetando las formas de hacerlo y que se lleva a cabo en todas las divisiones inferiores.

Compromiso de los padres hacia el club y el proyecto.

Profesionalizamos el área de captación, la cual reivindicó la imagen institucional con clubes de la ciudad y del interior, con un presupuesto mínimo.

Posicionarnos a Newell's como un club referente en conocimiento y apertura a otros clubes, brindando capacitaciones a muchísimos entrenadores que no son de la institución y ofreciendo a aquellos clubes que nos recomiendan jugadores la oportunidad de ser parte de "Así lo hacemos" (un encuentro del que participaron más de 680 entrenadores que representaban a 204 clubes de la región).

Recuperamos la confianza de los clubes por el trabajo que se aplica.

Creamos una plataforma de datos que permite conocer en detalle los contenidos entrenados y el desempeño de cada jugador.

Construimos una cultura de aprendizaje basada en la coordinación, confianza y comunicación.

Logramos resultados excelentes:

En los dos años de competencias en AFA fuimos el tercer (2017) y el segundo club (2018) que más goles hizo en la tabla general.

Único club campeón del interior del país en 2018.

Segundo puesto en la tabla general del primer semestre 2018 de la zona B.

Fuimos Campeones de la tabla acumulada en Rosarina en 2017.

2017: 14 jugadores en selecciones nacionales

2018: 16 jugadores en selecciones nacionales (1 sparring en el mundial).

Pero más allá de lo anteriormente descripto, el principal logró es habernos capacitado en un Sistema de trabajo que le permite a Newell's tener un activo de la institución que no depende de un nombre propio.

Puede cambiar el líder, pero no el proyecto ya que hoy vale por si mismo y son las personas que trabajan día a día con los chicos quienes lo han construido.

Les agradezco muchísimo a mis compañeros el compromiso, todo lo que aportaron, la pasión que cada uno de ustedes tiene por la docencia y fundamentalmente por haberme hecho a mí una mejor persona.

A los chicos también que son lo mejor que tiene el deporte y como hablamos muchas veces les repito el mensaje: "el sueño no es llegar a Primera, es salir campeones con Newell's, vayan y hagan cada día por eso".

Agradezco a la dirigencia, a los socios e hinchas, especialmente a aquellos que se han acercado para brindarnos su aporte permitiéndonos ser mejores".