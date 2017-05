Quignon estará 20 días sin jugar por su lesión en el clásico

“Facundo Quignon sufrió un esguince de tobillo izquierdo y no estará a disposición aproximadamente por 20 días”, señala el parte oficial del club.

Este martes, el Club Atlético Newell's Old Boys dio el parte médico de Facundo Quignon, que debió salir del clásico del domingo pasado por una lesión. Estará al menos 20 días sin jugar.

